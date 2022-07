FOTO – Castrovilli torna a casa. Gaetano fa visita al San Nicola di Bari

Gaetano Castrovilli è uno che certamente non dimentica le sue origini. E terminato il viaggio di nozze, prima di riunirsi con i suoi compagni alla Fiorentina, il centrocampista Viola ha fatto ritorno in Puglia, la sua terra natale. Un'ottima occasione anche per visitare il San Nicola, uno degli stadi più belli d'Italia e casa del Bari, squadra con cui Gaetano ha esordito in Serie B. La foto della visita è stata immortalata da Rachele, sua moglie, che ha scritto: "Dove sei nato e cresciuto. Che bello vedere brillare i tuoi occhi".