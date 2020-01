“Ragazzi, grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto“. Questo il testo del post pubblicato da Gaetano Castrovilli su Instagram. Il centrocampista viola ha trascorso la notte all’ospedale di Careggi.