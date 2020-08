A Martin Caceres piace stare in mutande. E chi lo segue su instagram ne sa qualcosa, visto che il giocatore uruguaiano della Fiorentina posta continuamente foto in cui indossa solo l’intimo, cosa che gli permette di sfoggiare il suo fisico. Di solito ciò avviene in casa sua o nel suo fantastico terrazzo (CLICCA QUI) ma evidentemente non solo. Guardate infatti questo ultimo scatto di Caceres in riva al mare… A quanto pare il costume non fa per lui.