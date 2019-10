Compagni al Milan, si sono ritrovati da avversari nella serata di ieri. Kevin-Prince Boateng e Mario Balotelli si sono salutati affettuosamente al Rigamonhttps://www.violanews.com/ti, dopo lo 0-0 maturato tra Brescia e Fiorentina. Un legame che non si è perso nel tempo per due calciatori tanto stravaganti quanto talentuosi per i due “fratelli”, come descrive il Boa.