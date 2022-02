FOTO – Biraghi esulta su Instagram: “Un’altra serata da grande squadra!”

Cristiano Biraghi festeggia su Instagram dopo la vittoria per 2-3 in casa dell'Atalanta che vale il passaggio del turno in Coppa Italia

Redazione VN

"Un’altra serata da grande squadra, un’altra serata da ricordare: avanti così!", con questo post Cristiano Biraghi festeggia su Instagram dopo la vittoria per 2-3 in casa dell'Atalanta che vale il passaggio del turno in Coppa Italia.

Nella foto scelta, il capitano della Fiorentina esulta a fine gara sotto il settore ospiti di Bergamo ricordando, come sempre, il compagno di squadra e amico Davide Astori.