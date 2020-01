Mesi difficili (il riferimento alle panchine con Montella nemmeno troppo velato) e un gol che può cambiare la sua stagione: Marco Benassi si è sbloccato con la volée di Bologna e nel giorno del compleanno di Davide Astori, dedica la rete allo sfortunato capitano viola, che oggi avrebbe compiuto 33 anni: “Non è un caso che il mio cammino sia ripartito il weekend del tuo compleanno dopo mesi difficili! Tu che hai sempre creduto in me,che mi hai sempre sostenuto fin dall’inizio! Questo gol è per te Davide! Aiutaci da lassù,come hai sempre fatto quando eri qua con noi! Noi faremo di tutto per renderti orgoglioso! Buon compleanno CAPITANO”