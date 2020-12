Antonio Barreca è ancora nel mood giusto. La gioia e la soddisfazione dopo l’impresa di ieri sono ancora calde, soprattutto per un cuore granata come il suo. Il gigliato ha postato poco fa sul proprio profilo social un’immagine con tre pere che non lascia spazio ad interpretazioni.

