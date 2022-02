La storia Instagram di Commisso jr.

Così come il babbo, anche Joseph Commisso ha voluto fare i complimenti alla Fiorentina per la bella vittoria sull'Atalanta. In una storia postata sul suo profilo Instagram, il figlio del patron ha elogiato la squadra Viola: "Grazie ragazzi, orgoglioso di ognuno di voi, il lavoro paga!" la didascalia scelta da Joseph.