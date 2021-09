FOTO – Anche Gonzalo Rodriguez “ferma” l’Atalanta in CL

Ex viola: tutte le notizie

Gonzalo Rodriguez era allo stadio per commentare il Villareal, sua ex squadra, impegnato con l'Atalanta in Champions

Redazione VN

C'è anche Gonzalo Rodriguez tra i protagonisti della serata di Champions League. L'ex capitano della Fiorentina era presente stasera allo "Stadio do Ceramica", nell'inedito ruolo di commentatore per Villareal-Atalanta. L'argentino ha assistito dal vivo al pareggio della propria ex squadra, 2-2 con l'Atalanta. La testimonianza fotografica, tratta dalle storie pubblicate sul proprio account Instagram.