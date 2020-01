La Fiorentina alza il pressing sul fronte mercato. Numerosi gli obiettivi di Daniele Pradè, il direttore sportivo viola intende regalare a Iachini rinforzi in ogni reparto. In queste ore sarebbe in corso un summit con il Verona per definire l’acquisto di Amrabat. Per Duncan del Sassuolo la distanza economica è minima, la Fiorentina offre 15 più 1 di bonus, il Sassuolo chiede appena un milione in più. Come alternativa si valuta Paquetà del Milan, ai rossoneri è stata inoltrata una richiesta di informazioni. In serata appuntamento con la Spal per chiudere Igor, un laterale mancino che andrà a prendere il posto del partente Olivera.

