E dopo il fischio finale esplodono i festeggiamenti negli spogliatoi (VIDEO)

Come si può vedere sui social della Fiorentina, la festa in casa viola è esplosa non solo sul campo appena dopo il fischio finale, ma anche negli spogliatoi, dove molti giocatori gigliati si sono scatenati per celebrare la vittoria per 3-1 sul campo del Basilea e l'accesso alla finalissima di Praga. Con Kouamé che salta su un tavolo e tutti gli altri calciatori intorno a cantare ed a ballare: tanta gioia meritata per un gruppo che giocherà ben due finali in questo finale di stagione esaltante.