Due ex capitani viola insieme a Wembley: ecco Jorgensen e Pasqual (FOTO)

I due ieri sera hanno assistito insieme al match dell'Italia contro l'Austria

Di certo si può dire che ieri sera entrambi erano felici: Martin Jorgensen per il passaggio del turno della sua Danimarca, così come Manuel Pasqual per quello dell'Italia. I due ex calciatori viola hanno assistito insieme al match degli azzurri contro l'Austria, come raccontato dallo stesso Martino su Instagram, dove ha condiviso una foto che lo ritrae insieme all'ex terzino sinistro gigliato nel mitico Wembley. Bei tempi quando entrambi dominavano insieme sulla fascia sinistra viola durante la prima stagione di Cesare Prandelli, come ha scritto proprio Jorgensen sul social. I due sono stati compagni di squadra in riva all'Arno per cinque stagioni.