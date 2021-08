Doppio compleanno in casa viola: gli auguri social della Fiorentina

Auguri a due centrocampisti della compagine gigliata

Doppio compleanno in casa Fiorentina. Tanti auguri ai centrocampisti viola GiacomoBonaventura e Youssef Maleh, che compiono entrambi gli anni oggi 22 agosto. Per Jack oggi sono 32 candeline, mentre per l’ex Venezia sono 23. Questi gli auguri social della Fiorentina, a cui si unisce anche la nostra redazione, sperando che il regalo più bello possa arrivare dalla trasferta dell'Olimpico...