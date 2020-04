Dario Dainelli e Sebastian Frey, grandi protagonisti con la maglia viola, ai tempi di Cesare Prandelli, si ritrovano in una delle ormai consuete dirette Instagram del portierone francese. E ne viene fuori un vero e proprio show, con i due compagni che rievocano aneddoti di quella Fiorentina e delle tante avventure, anche extra campo. Alcune battute dell’attuale responsabile dell’area tecnica viola:

Il mio ruolo da dirigente? Sono molto contento, quasi non me l’aspettavo con il cambio di società, ero molto legato ai Della Valle. Seguire gli allenamenti della squadra è un’altra cosa adesso: ci sono delle strutture che noi non avevamo a disposizione. Ribery? Dopo la squalifica mi ha spaventato. Come? Eravamo al centro sportivo, dopo la gara con la Lazio, e stava facendo lavoro differenziato. Si gira verso di me e fa: “Mi posso allenare con il gruppo eh, adesso me ne vado!” E se ne andò davvero, lo rincorsi e si mise a ridere. Ci sono cascato in pieno.

Nella diretta interviene un altro ex viola come Luca Toni che commenta: “Lo prendete Messi?” Dainelli risponde ridendo: “Sì, basta solo che si riduca un po’ lo stipendio”.