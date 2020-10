Da Napoli, messaggi d’amore per Callejon: “Ho il cuore a pezzi”, “Trattatelo come merita”

Da Napoli, sono tanti i messaggi per Josè Maria Callejon. Tanto affetto e tanti consigli su come “trattare” il neo viola, che nella città partenopea ha scritto pagine importanti per sette lunghi anni. I tifosi azzurri lo rimpiangono, quelli viola sono già pronti ad osannarlo dopo aver sofferto molte volte trovandolo di fronte come avversario. Riportiamo alcuni commenti relativi al post di Instagram dove la Fiorentina ha annunciato l’arrivo dello spagnolo:

“Fatelo sentire a casa come sapete fare mi raccomando”, “Non ce la faccio, non riesco a vederlo con un’altra maglia”, “Nel mio cuore ci sarà sempre spazio per il numero 7 che ha dato l’anima per noi”, “Sto piangendo”, “Per sempre napoletano. Auguri per tutto Josè, te lo meriti”, “Trattatecelo come merita”, “Ho il cuore a pezzi, sei e sarai sempre figlio di Napoli”.

