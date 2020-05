Cutrone: “Se quel tacco con la SPAL fosse entrato… Avrei voluto Bati come compagno”

Sui profili social della Fiorentina, Patrick Cutrone ha risposto ad alcune domande in un video che trovate sotto:

“Sto bene, dopo aver passato un periodo abbastanza duro, comunque da quando sono guarito mi sto allenando per rimanere sempre in forma. Canzoni? Vi consiglio Rinascerò di Roby Facchinetti, è adatta al periodo. Tra i libri The Best, su George Best, come serie TV Prison Break e tra le ricette la cheesecake.

Fin da bambino ho sempre avuto il sogno di diventare un calciatore e grazie al lavoro e ai sacrifici ce l’ho fatta. Ma ho ancora altri sogni nel cassetto da realizzare. L’esordio in viola? Emozionante, lo stadio era pieno e i tifosi si facevano sentire, sarebbe stato ancora più bello se quel tacco con la SPAL fosse entrato, sotto la Fiesole. Siamo un bel gruppo, mi trovo bene con Dragowski, Chiesa, Ceccherini in particolare, ma con tutti in generale.

Tra i grandi viola recenti mi piacciono Toni e Gilardino, se guardo al passato Baggio e Antognoni, una vera bandiera. Avrei voluto giocare con Inzaghi, Van Basten e Batistuta. Io consiglio di credere sempre nei sogni, e di impegnarsi quotidianamente in quello che si fa”.