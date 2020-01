Ecco le prime parole di Patrick Cutrone da giocatore della Fiorentina, l’attaccante è carico per la nuova sfida italiana.

“Grazie di cuore al Wolverhampton e ai loro tifosi per il sostegno che mi hanno dato! Adesso inizia per me una nuova avventura con la Fiorentina. Non vedo l’ora di iniziare! Torno in Italia più carico che mai! ”