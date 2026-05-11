Dopo un periodo lontano dagli schermi, Fabrizio Corona torna a parlare e questa volta lo fa di calcio nella sua nuova puntata di "Falsissimo" uscita su YouTube. Tra i vari temi, il famoso imprenditore parla anche dell'ex direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, pubblicando una chiamata con Vincenzo Raiola.
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VIOLA NEWS social Raiola accusa Pradè: “Troppi affari strani con Lucci”
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Raiola accusa Pradè: “Troppi affari strani con Lucci”
Nella nuova puntata pubblicata su YouTube di Falsissimo, Fabrizio Corona, con Vincenzo Raiola, parlano anche dell'ex ds viola, Daniele Pradè
Le parole di Vincenzo Raiola—
Lo scorso anno, la Fiorentina, quando muore Joe Barone durante la stagione, rimane solo Daniele Pradè in dirigenza e succede il cataclisma. Operazioni senza senso quelle che sono state fatte negli ultimi anni. Lucci ha lavorato molto con i viola, portando prima Moise Kean e dopo la scomparsa di Barone, la stagione successiva, anche Dzeko e Piccoli dal Cagliari per 27 milioni di euro. Tutti giocatori suoi. Una società che ha un procuratore con tre attaccanti io non l'ho mai vista in vita mia. Kean ha fatto molto bene il primo anno e guadagnava circa 2 milioni di euro. Poi, dopo un anno, gli viene aumentato di niente la clausola e alzato a 4 milioni lo stipendio. Cosa che con Barone non era mai successa, perché gli stipendi massimi erano di 2/2,5 milioni di euro. E nella stessa estate arrivano altri due suoi giocatori. Sono tutte situazioni strane, molto strane.
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