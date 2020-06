Commisso, schiaffo all’immobilismo e alla burocrazia. E i tifosi sognano il “Campi Nou”

Se ne parla da così tanto tempo che quando Commisso – scrive La Nazione – ha deciso di puntare su Campi (prontamente elevata dai tifosi a “Campi Nou“, già c’è aria di Barcellona) si è tirato dietro le simpatie di tutto il popolo viola, o quasi, perché la mossa è stata intesa come uno schiaffo all’immobilismo, alla burocrazia e una passata di cencio sulla polvere che incrosta Firenze. C’è poi di mezzo un ipotetico salto di qualità della Fiorentina e allora proprio non ce n’è per nessuno: immobilisti e nemici, fatevi da parte. Firenze si considera superiore a tutte le città del mondo e difende la propria storia, eppure con piacere festeggia un americano che frantuma il patto di stabilità con la politica e sceglie una strada personale sventolando un investimento da 300 milioni: la vocazione fast di Commisso è evidentemente una risposta a insoddisfazioni sportive diffuse.