Lana Clelland è scozzese e ama i Rangers Glasgow. Fin qui niente di strano, no? Solo che l’attaccante viola ha retwittato un video del club di Glasgow che mostra il rigore di Nacho Novo, decisivo per l’eliminazione della Fiorentina in semifinale di Coppa UEFA 12 anni fa. Clelland ha scritto, simpaticamente: “Scusa Fiorentina, ma questo rimane uno dei miei migliori ricordi a Firenze!” seguito dall’emoji di una scimmietta che si tappa la bocca e due cuori blu e viola, colori di Rangers e Fiorentina.