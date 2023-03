CL, dalla Francia temono per il Nizza: “Fiorentina ingiocabile, le altre…”

In Francia temono che il Nizza possa pescare la Fiorentina in Conference League

Tra le squadre approdate ai quarti di Conference League c'è anche il Nizza, che ha eliminato senza troppe difficoltà lo Sheriff Tiraspol ma potrebbe trovare nell'urna di domani lo "spauracchio" Fiorentina. Nello studio televisivo di EuropeSport1 infatti, si teme proprio che la squadra della Costa Azzurra peschi i viola, definita "squadra ingiocabile". Tutte le altre - West Ham compreso - se la giocherebbero alla pari con i rossoneri, in fiducia dopo aver battuto per 4-0 il Monaco in campionato.