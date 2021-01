Seppur non sia uno dei suoi momenti migliori con la maglia viola addosso, proprio ieri sera contro il Crotone, anche se da subentrante, Erick Pulgar ha festeggiato le cinquanta presenze in Serie A con la Fiorentina. Sotto trovate il post condiviso su Instagram dal club gigliato. Nonostante il cileno non stia trovando grande continuità in campo, di lui Cesare Prandelli ha grande stima, come detto dallo stesso tecnico viola prima del Crotone.