Bonaventura celebra Ribery: “Che divertimento giocare con te! Grazie leggenda”

Il centrocampista celebra i suoi tre ex compagni

Franck Ribery non è più un giocatore della Fiorentina, oggi il suo contratto è ufficialmente scaduto e la Fiorentina ha annunciato di fatto che non ci sarà un ulteriore prolungamento. Bonaventura, attraverso una storia su instagram, ci tiene a celebrare il francese con il quale l'intesa nel rettangolo verde è stata uno dei punti di forza della Fiorentina della scorsa stagione. Nel video postato da Jack si vedono i due in azione nel bellissimo gol contro il Torino al termine di una serie prolungata di triangolazioni, il tutto accompagnato dalla scritta "Che divertimento allenarsi e giocare insieme a te!! Grazie leggenda".