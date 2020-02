Batistuta ironico: “Bravo Ronaldo per il record, ma riposandosi è più facile”

Si discute tanto sul record, o presunto record, stabilito da Cristiano Ronaldo. I media nazionali affermano che il portoghese, grazie alla rete contro la Spal, ha segnato per undici partite consecutive in Serie A come Gabriel Batistuta nel 1994-95. Non è esattamente così perché la scorsa settimana il portoghese non ha giocato contro il Brescia. Quindi è come se ieri l’attaccante della Juventus fosse ripartito da uno. E su questo record il Re Leone scherza su Twitter: