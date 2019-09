Basile: “Commisso concreto, vuole lottare a medio termine per trofeo e primi posti”

Il giornalista del Corriere dello Sport Massimo Basile, autore dell’intervista a Rocco Commisso uscita stamattina (LEGGI), ha twittato le sue impressioni sul presidente della Fiorentina. Questo il suo parere: “Rocco è un sognatore concreto. Le apparenze ingannano: studia tutto, ha una cultura superiore. E ha grandi progetti a medio termine, vuole che la Fiorentina sia in grado di lottare per un trofeo e stare tra le prime. Non vuole aspettare troppo. Mi sembra diverso da tutti”.