Aquilani: “Ringrazio la Fiorentina. Ho voluto fortemente questo incarico”

Fresco di nomina come allenatore dell’Under 18, Alberto Aquilani è tornato alla Fiorentina per la sua prima esperienza in panchina dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. “Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità che mi è stata data. Ho scelto e voluto fortemente questo incarico, con la convinzione di poter trasmettere ai miei nuovi ragazzi tutta l’esperienza accumulata in questi anni di carriera” ha scritto l’ex centrocampista su Instagram, che ha deciso di tornare a Firenze e allenare nelle giovanili viola.