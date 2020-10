Aquilani e la rabona di San Siro: “Se ai miei tempi ci fosse stato il Var…” (VIDEO)

Forse mosso dalle polemiche arbitrali dopo la gara Milan-Roma di ieri sera, Alberto Aquilani ha condiviso su Instagram il video di uno dei suoi gesti tecnici più belli fatti in carriera, proprio in una sfida a San Siro tra rossoneri e giallorossi, aggiungendo però un particolare: “Una curiosità: questa mia giocata, diventata poi simbolo di quella partita, se fosse stata fatta oggi sarebbe stata annullata dopo il consulto al VAR. Infatti io rientravo da un fuorigioco (seppur millimetrico). Se l’avessimo giocata oggi non avrei uno dei ricordi più belli della mia carriera“.