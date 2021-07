Antognoni si rilassa al mare, in attesa del suo futuro

Giancarlo Antognoni si rilassa al mare, in attesa di scoprire se il suo futuro sarà quello di restare alla Fiorentina o meno.

Giancarlo Antognoni, aspettando l'esito del suo futuro della Fiorentina, che ancora non sembra molto chiaro, viste le molte divergenze che ci sono state con la società, si prende alcuni giorni di relax al mare con la famiglia. In caso di mancato rinnovo con i viola, come riportato anche nella giornata di ieri, ci sarebbe un posto che lo attente in Federazione.