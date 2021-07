Antognoni, il saluto per FR7: "Ti voglio bene amico mio"

Anche Giancarlo Antognoni si unisce al coro di saluti per Franck Ribery. La bandiera viola ha mandato un messaggio via Instagram all'asso francese: "Ciao Franck, con te mi sono divertito in campo, mi dispiace molto che vai via. Firenze ti ama. Ti voglio bene amico mio".