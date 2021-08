Ancora Nico: “Devo dire grazie a Commisso. Ho scelto il numero 22, ecco perchè”

"Ho molta ambizione e so di essere l'acquisto più caro della Fiorentina, è una motivazione in più."

Il numero 22? L'ho scelto perché è un numero che mi piace. in Argentina è il numero del pazzo e lo avevo anche in Germania, è divertente poter averlo. L'importanza di scegliere Firenze? Ho molta ambizione e so di essere l'acquisto più caro della Firoentina, è una motivazione in più. Siamo un grande gruppo e questo è un grande club. Se ho sentito Rocco Commisso? Sì, mi ha ringraziato ma devo dirgli grazie io. Qui so che sarò felice. Nei giorni liberi esplorerò Firenze. Per chi tifavo da piccolo? Non avevo proprio una squadra preferita. Da piccolo con mio fratello guardavo il Barca di Ronaldinho o il Real Madrid. Il mio soprannome in Argentina? Semplicemente Nico. Se gioco alla play? poco Con chi mi trovo meglio degli argentini in squadra? Bene con entrambi, sono difensori e vogliono picchiarmi ma con loro sto bene