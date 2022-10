Anche Batigol celebrà l’addio al calcio di Higuain “Buona fortuna Pipita” (FOTO)

Due numeri nove, entrambi argentini. Per molti Gonzalo Higuain è stato, seppur in parte, un possibile erede sul rettangolo verde di Gabriel Batistuta. Ma il tempo passa ed anche il Pipita ha detto addio al calcio giocato. Tra ieri ed oggi sui social in tanti hanno celebrato l'ex centravanti di Real, Napoli e Juve (tra le altre), che ha chiuso la carriera negli Stati Uniti. Tra coloro che l'hanno salutato, anche Batigol, con un "Buena suerte, Pipita!" condiviso sui suoi profili social.