Amrabat carico: “Non vedo l’ora di iniziare il campionato”. Ma deve attendere…

Uno dei (non tantissimi) volti nuovi del mercato della Fiorentina è Sofyan Amrabat, pronto a prendere in mano le redini del centrocampo viola. In vista dell’esordio in campionato di sabato, il marocchino si carica tramite il proprio profilo Instagram: “Non vedo l’ora di iniziare il campionato” ha scritto sui social, anche se per la sua prima apparizione con il giglio sul petto bisognerà attendere la seconda giornata (Amrabat è squalificato dopo il rosso rimediato con il Verona all’ultima del 2019/20)