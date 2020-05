Al via le consegne del Welcome Baby Pack firmato Fiorentina: le info

Come si legge sui profili social della Fiorentina, sono al via le consegne del dono di benvenuto a tutti i nuovi nati di Firenze. È arrivato il momento! Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, a partire da oggi, le famiglie dei piccoli nati nell’area fiorentina dall’inizio del 2020 possono finalmente ritirare il regalo della Fiorentina pensato per ogni piccolo cuore viola. Richiedere il regalo è semplicissimo: basta iscriversi su www.fiorentinababy.it e inserire i dati del bebè.