A soli 18 anni Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, si è laureata campionessa italiana di salto in lungo, agli assoluti di Padova. Larissa è nata e cresciuta a Firenze e non ha mai fatto mistero riguardo alla propria fede calcistica: la ragazza tifa viola da sempre. La Fiorentina ha voluto farle i complimenti per il prestigioso traguardo raggiunto, tramite i propri account social.