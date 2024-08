VN – Richardson ha accettato l’offerta viola. Via libera per il suo arrivo

Come avevamo scritto ieri la trattativa per Amir Richardson era ad un passo dalla chiusura, mancava solo il suo sì. Ecco adesso secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il ragazzo ha accettato l'offerta viola. Il contratto sarà di 5 anni ad 1.2 milioni a stagione. Le cifre per il trasferimento sono quelle di ieri, 10 milioni più il 10% sulla rivendita. Richardson è pronto a vestire la maglia viola