VN – Moena, l’appello: manca Callejon, ok Bonaventura. Vlahovic e Maleh…

L'aggiornamento sugli acciaccati viola

Arrivano aggiornamenti importanti dal ritiro della Val di Fassa i merito alla condizione degli acciaccati viola. Callejon, uscito malconcio dopo una brutta botta nell'amichevole contro il C4 Foligno non è presente all'allenamento mattutino. Diversa, invece, la situazione di Bonaventura. L'ex centrocampista, insieme a Maleh, del Milan ha interrotto in anticipo la sessione di ieri pomeriggio, ma oggi risulta regolarmente in campo. Per quanto riguarda l'ex Venezia, è previsto un lavoro di recupero alla cyclette insieme, e questa è la novità di questa mattina, a Vlahovic. Il serbo avrà modo di recuperare dai grossi carichi di lavori imposti da mister Italiano