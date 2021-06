VN – Milenkovic, zero chance di rinnovo. Ramadani al lavoro, la Juve c’è

Milenkovic potrebbe essere il sacrificato del mercato viola. Il serbo non rinnova, e la Juve può approfittarne: Ramadani al lavoro per trovare una sistemazione

Non solo la trattativa in entrata per Sergio Oliveira , il mercato della Fiorentina dipenderà anche dalle uscite di alcuni big. Tra questi resta Nikola Milenkovic , che Gattuso vorrebbe provare a trattenere ma difficilmente avrà a disposizione il difensore serbo nella prossima stagione. Il n° 4 infatti difficilmente rinnoverà il contratto con la Fiorentina, che sarebbe disposta anche ad un prolungamento breve con l'inserimento di una clausola rescissoria "abbordabile".

Fali Ramadani, che cura gli interessi di Milenkovic ha risposto picche e sta lavorando per trovare una sistemazione. All'estero le richieste arrivano dalla Premier League, anche se il Manchester United al momento lavora per altri obiettivi, mentre in Italia la squadra ad oggi più interessata resta la Juventus. Per Inter e Milan ci sono rispettivamente uno scoglio economico e il riscatto programmato di Tomori, mentre i bianconeri con una serie di incastri potrebbero anche virare su Nikola. Nel frattempo hanno chiesto info, approfittando dei buoni rapporti con la società viola che risalgono all'affare Chiesa.