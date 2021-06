VN – Le linee guida della Fiorentina che verrà

Il punto sulle manovre intorno alla nuova Fiorentina targata Rino Gattuso

Saverio Pestuggia

La stagione si è appena conclusa, ma in città impazza già il tema relativo al calciomercato. I tifosi non vedono l'ora di scoprire quali saranno le linee guida principali della nuova Fiorentina targata Rino Gattuso. Ecco quanto raccolto in merito dalla nostra redazione:

L'impatto del Mister - Gattuso è rimasto molto contento dell’organizzazione del centro sportivo e anche del futuro Viola Park. Le strutture garantite dalla società viola sono migliori di quelle avute nell'esperienza partenopea. Il modulo di partenza della nuova Fiorentina sarà il 4-2-3-1 con possibili variazioni soltanto al 4-3-3. Tutta la Fiorentina, a partire dai settori giovanili giocherà con questo modulo.

Chi resta? - Dragowski resterà a Firenze e lo stesso destino lo avranno anche i rientranti Lirola e Sottil, che quindi vestiranno viola la prossima stagione. Oltre a questi Gattuso porterà in ritiro e valuterà altri giocatori al rientro del prestito e alcuni Primavera (ritiro di cui farà parte sicuramente Vlahovic). Ribery entro la settimana parlerà a livello personale con Rino. Il Mister gli prospetterà il progetto tecnico che ha in mente per il francese. Franck a quel punto dovrà dare la risposta e non sarà un problema economico. Andrà comunque incontro ad una diminuzione dello stipendio. Con Milenkovic, invece, c’è un accordo, se il ragazzo trova un occasione importante dal mercato potrà andare. Mentre Pezzella vorrà parlare Gattuso per avere garanzie sul progetto tecnico.

Chi arriva? - La squadra sarà rinforzata sicuramente, senza acquisti folli, ma secondo le direttive di Gattuso. Arriveranno in città sicuramente 2 esterni, un centrocampista e un difensore. E per quanto riguarda i nomi: al momento Bakayoko e Corona non interessano ai viola. Mentre Sergio Oliveira (SCHEDA) può rientrare nell’identikit del centrocampista ideale per la nuova Fiorentina.