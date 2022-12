VN – Fiorentina e Napoli su un giovane del Cesena

La Fiorentina continua a muoversi monitorando prospetti molto giovani e dopo che vi abbiamo detto di Gianluca Prestianni (classe 2006 del Velez), adesso i dirigenti viola stanno seguendo da vicino Stiven Shpendi centravanti nato in Albania classe 2003 di proprietà del Cesena. I viola non sono i soli a monitorare da vicino le prestazioni del ragazzo che ha già giocato 12 partite di Serie C segnando 3 gol ed + patrocinato da Fali Ramadani, perché su di lui c'è anche l'occhio lungo di Giuntoli DS del Napoli.