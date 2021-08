Vlahovic, “resistere” la parola d’ordine. Ecco la proposta della Fiorentina

La palla passa all'attaccante serbo

Resistere, resistere, resistere! Eccola, la parola d’ordine. Stringere attorno a Dusan Vlahovic una marcatura degna della miglior difesa del mondo sperando che, alla fine, il gioiello più prezioso della vetrina viola resti al suo posto. Missione difficile ma, forse, non impossibile scrive il Corriere Fiorentino. Dalle parole del Presidente si evince come l’intenzione sia quella di tenere Vlahovic e, per farlo, l’asticella del prezzo verrà tenuta (molto) in alto. Vicina, come aveva già detto mercoledì sera lo stesso Commisso, ai 100 milioni di euro. Una cifra quasi irraggiungibile praticamente per tutti (l’Atletico Madrid ne offre 70) ma non, per esempio, per il Manchester City che tra parte fissa e bonus potrebbe anche sfondare il muro degli 80 milioni. Per questo, riuscire a trattenere il bomber, resta un’operazione complessa.