Vlahovic: possibile offerta milionaria di Arsenal e City a gennaio

Tra i due club è il Manchester City in pole position

Il Corriere dello Sport scrive di Dusan Vlahovic che continua a suscitare appeal soprattutto in Premier League. L'Arsenal, sostengono dall'Inghilterra, sarebbe pronto ad avanzare un'offerta pluri-milionaria già a gennaio, così come il Manchester City che è in pole. Pare, però, difficile, alla luce anche della classifica, che già in inverno possa essere toccato l'ingranaggio principale del motore viola.