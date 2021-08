Vlahovic, l’offerta è arrivata: tre nomi in lizza per l’eventuale sostituzione

Pochi giorni e sapremo se Vlahovic sarà ancora il 9 della Fiorentina

La tanto temuta maxi-offerta per Vlahovic è arrivata: l'Atletico Madrid ha proposto alla Fiorentina Nehuen Perezpiù 60 milioni di euro, e adesso è lecito chiedersi se Commisso, atteso in città la prossima settimana, riuscirà a resistere. Questione di giorni, di ore. Intanto, inevitabile cominciare a cautelarsi con i nomi dei possibili sostituti: Scamacca, molto promettente anche se ora come ora imparagonabile al serbo, Belotti, che è in scadenza e forse costerebbe di meno ma è meno giovane, e poi Mateus Cunha dell'Hertha Berlino, protagonista nelle ultime Olimpiadi vinte dal Brasile, valutato 30 milioni di euro. Ma trattenere Vlahovic, si capisce, sarebbe tutto un altro discorso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.