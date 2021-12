Vlahovic: colloquio sul contratto fra entourage e intermediari Juventus

La Juventus spera ancora di arrivare al grande sogno Dusan Vlahovic

Redazione VN

Tuttosport scrive di Dusan Vlahovic. Se il serbo lasciasse la Fiorentina a gennaio, si legge, le inglesi balzerebbe in pole rispetto alla Juventus. Se, invece, vorrà aspettare, a Torino potranno cominciare a sognare sul serio. E visto che secondo i media serbi il desiderio del giocatore è quello di restare in Italia, alla Continassa ci sperano. Tanto più che tra gli intermediari bianconeri e l'entourage dell'ex Partizan si sarebbe già parlato di un contratto pluriennale con ingaggio in decisa impennata rispetto agli attuali 800mila euro netti percepiti a Firenze.

A Torino aspettano di liberare uno o più posti in rosa da giocatori fuori contesto e ingaggi non più sostenibili. Bisognerà trovare un accordo che soddisfi Commisso. La Fiorentina chiede 70 milioni che, però, il club viola rischia di non incassare. Ma a quota 60, rateizzabili sul modello Chiesa, l'ipotesi di un accordo con i bianconeri può decollare.

In Inghilterra il serbo piace soprattutto a Tottenham, Arsenal e Manchester, ma Vlahovic suscita ammirazione anche in Bundesliga. Chi lo accosta al Borussia Dortmund non sbaglia.