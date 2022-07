Vitale: “Mercato viola il top. Jovic? Se uno sa segnare non si dimentica”

Pino Vitale commenta i movimenti di mercato della Fiorentina, che oggi ha accolto due nuovi acquisti per la prossima stagione

Redazione VN

Il direttore Pino Vitale, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha analizzato la situazione della Fiorentina. I viola si stanno muovendo in maniera importante sul mercato, con due arrivi nella giornata di oggi. Ecco le sue parole.

Mercato

"La Fiorentina si sta muovendo molto bene, centrando gli obiettivi che si era prefissata. Mi pare voglia fare ancora qualcosa, ma deve ora sfoltire i ranghi perché lavorare con trenta giocatori non è facile, poi Cabral e Ikoné dovranno dare qualcosa in più rispetto a quest’anno. A livello di mercato credo che la squadra viola sia quella che si è mossa meglio fra le prime".

Jovic

"La formula è sicuramente vantaggiosa e la Fiorentina se la può permettere. È un calciatore che sa segnare, in carriera ha fatto molti gol. Al Real si è trovato chiuso da Benzema, non certo uno qualsiasi. Ma a regola chi fa tanti gol continua a farli sempre".

Zurkowski

"Ci può stare alla grande nella rosa della Fiorentina: ha fatto bene sia nell'Empoli che in Nazionale, penso che Italiano faccia bene a tenerlo d'occhio. L'importante è capire bene il percorso da fare: in Italia spesso abbiamo poca pazienza e alcuni giovani maturano leggermente in ritardo. Se la Fiorentina ci crede fa bene a tenerli, altrimenti bene che vadano a giocare altrove".

Dodò

"Un giocatore forte e importante, che sa giocare a calcio e in fascia ha moltissima qualità. Per me è un acquisto importante e il tecnico saprà sfruttare al meglio le sue caratteristiche".

Portieri

"La scelta del numero 1? Le competenze sono dell'allenatore, che adesso avrà un mese di tempo per studiare Terracciano e Gollini. Quest'ultimo aveva fatto discretamente all'Atalanta, non mi dispiace per niente. A Bergamo hanno poi deciso di puntare su Musso spendendo tanto. Ma in ogni caso secondo me ci vuole da subito una gerarchia definita: quello del portiere è uno dei ruoli più dedicati e la scelta sarà importante".