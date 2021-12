Verso il Bologna: tornano Milenkovic e Gonzalez

Italiano comincia a pensare alla formazione da schierare contro il Bologna

Meno due a Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 12.30 al Dall'Ara. Come scrive il Corriere dello Sport, Nico Gonzalez potrebbe tornare tra i titolare, mentre Pulgar tra i convocati dopo più di un mese d'assenza. In porta è ballottaggio fra Terracciano e Dragowski, le gerarchie tra i pali non sono più consolidate.