Venerato: “Gattuso verrebbe a Firenze solo con 7-8 acquisti. De Zerbi…”

L'esperto di mercato conferma: "Gattuso non è convinto dalla Fiorentina, ha temporeggiato. Non gli piace il centrocampo"

Secondo alcune indiscrezioni, Rino Gattuso non sarebbe convinto dai programmi della Fiorentina per la prossima stagione. E preferirebbe addirittura stare fermo un anno , qualora non arrivassero altre offerte. Così si spiega la frenata nell'ipotesi dei giorni scorsi, con la forte avanzata della candidatura di De Zerbi.

Il giornalista Ciro Venerato ha raccontato la sua versione a Radio Kiss Kiss: "Gattuso non è convinto di accettare la Fiorentina, direbbe sì solo con una squadra rifatta ex novo. Soprattutto a centrocampo. Servirebbero 7-8 acquisti da parte di Commisso per costruire una formazione a sua immagine e somiglianza. Per ora Gattuso sta temporeggiando ed è per questo che i viola sono tornati a pensare a De Zerbi, ma l'opzione Shakhtar Donetsk è molto concreta".