Tra sogni e realtà, scopriamo il presente dei protagonisti di “Giovani Speranze”

L'approfondimento sugli ex ragazzi della Primavera gigliata

Non tutti però sono ancora nel mondo del pallone. Particolare la storia di Saverio Madrigali, l'ex difensore che ha mollato il calcio a 24 anni per aprire una pasticceria. Altra strada anche per Jack Ruggeri, il terzino sinistro della Viola di Federico Guidi oggi è al terzo anno di infermieristica. Ed ancora, il fantasista Axel Gulin gioca in Eccellenza con il Dufour Varallo, mentre è tornato in patria il terzino brasiliano Roberto Everton, l’ultima esperienza risale al 2014 con il Vasco.