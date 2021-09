Torreira/2: “Accolto alla grande. Darò tutto per questa maglia”

Le risposte di Lucas Torreira alle domande dei tifosi

Sulla sfida contro l'Atalanta : "Sarei contento di partire titolare, poi vediamo cosa vorrà fare il mister. Io mi allenerò al massimo come sempre. Se andrò in campo sarò felice senno aiuterò la squadra da fuori".

Sui giocatori usati come punto di riferimento: "Mi ispiro a tanti giocatori come Pizarro, De Rossi. Anche Verratti è stato un punto di riferimento per me. Però, io imparo da tutti e poi faccio il mio gioco"