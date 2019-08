Domani torna il GP Violanews con molte novità

Come da tradizione di Violanews con il campionato 2019/20 tornerà il Gran Premio Violanews con diverse novità. Intanto vi chiederemo i migliori per tutte le partite ufficiali della Fiorentina e poi il vostro voto sarà decisivo per l’assegnazione del Pallone Viola

Il Gran Premio Violanews è il tradizionale sondaggio che pubblichiamo da anni dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Alla vostra valutazione che porterà punti ai primi 6 classificati di ogni partita (20, 12, 8, 5, 3 e 1 punto rispettivamente), si sommerà da questa stagione la valutazione di un giornalista che avrà a disposizione 20 punti da distribuire a suo piacimento. A fine stagione sapremo immediatamente chi sarà il giocatore della Fiorentina più meritevole

ALBO D’ORO PALLONE VIOLA

2018/19 non assegnato

2017/18 Davide Astori (alla memoria)

2016/17 Federico Chiesa

2015/16 Borja Valero

Anno solare 2014 Stefan Savic

Anno solare 2013 Borja Valero