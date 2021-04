Superlega, si ribellano anche i tifosi dei club inglesi coinvolti

Dall'Arsenal al Chelsea, fino alla storica Kop del Liverpool: tutti contro la creazione della Superlega

La notizia della creazione della Superlega da parte di 12 club europei sta scatenando reazioni durissime. Anche tra le tifoserie delle stesse squadre coinvolte. Così corriere.it sintetizza le iniziative già mosse dai supporters inglesi. Durissimi i tifosi dell’Arsenal, secondi i quali «l’annuncio segna la morte dell’Arsenal come istituzione sportiva». Per il Chelsea Supporters Trust, «il progetto dimostra l’avidità che esiste nel calcio. Come tifosi, siamo stanchi dei soprusi riservati al beautiful game. Ora basta».

Per il pubblico del Liverpool (che ha rimosso anche le bandiere dalla Kop), la colpa è dei proprietari della squadra, ovvero il Fenway Sports Group, cui fa capo anche la squadra di baseball Boston Red Sox. «L’FSG non ha voluto ascoltare i tifosi, ma il calcio non è loro, è nostro», ha detto l’associazione Spirit of Shankly. «Questa squadra appartiene a noi». Per il Manchester United Supporters’ Trust, si tratta di un progetto «assolutamente inaccettabile». «Una Superlega che include solo squadre ricche va contro tutto ciò che il calcio e che il Manchester United rappresentano. Prendere una decisione simile senza consultare la tifoseria, nel mezzo di una pandemia globale quando la gente dovrebbe aiutarsi piuttosto che pensare egoisticamente ai propri interessi, è un insulto».